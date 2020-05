usAuf The Bark Side mit den den "Imperial March" aus Star Wars bellenden Hunden folgt The Dog Strikes Back von VW USA. Nach dem Teaser-Spot löst die Marke die zur Super Bowl 2012 eingesetzte Kreatividee mit dem übergewichtigen Hund Bolt auf, der sich in Form bringt um neben einem VW Beetle herzulaufen. Dabei wird er von einer intergalaktischen Bar aus beobachtet in der auch Darth Vader sein übles Spiel mit Gästen spielt.