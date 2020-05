Vormagazin forciert Kabarett

Die erste Ausgabe des Pocket-Guides - A6-Format - erscheint mit 92 Seiten Umfang, die sich um das Kabarett-Geschehen in und um Wien in der Zeit bis April 2014 drehen. Das Inhaltsspektrum dreht sich um die Künstler - Bestseller und Newcomer, ihre Auftritte und Programme.



Jede Ausgabe des Kleinkunst Guide wird in einer Auflage von 25.000 Stück produziert und in den Metropolen Wien, Wiener Neustadt und St. Pölten, im, wie er gerne genannt wird, gut sortierten Zeitschriftenhandel und an allen Kabarett-Bühnen verteilt.



Darüber hinaus unterstützt das Vormagazin die Kleinkunst durch eine doppelseitige Highlight-Berichterstattung in jeder Ausgabe. Sowie einer Kabarett-Kolumne, deren Verfasserin und Autor ständig wechselt. Ebenso in jeder Ausgabe zu lesen.