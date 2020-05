Vorerst bündnisfern

at // Die Plattform "Rettet den ORF!" hat, abgesehen von ihrem hinlänglich bekanntem Ziel, auch die Aufgabe zu polarisieren - zu vereinen und zu trennen. profil hat sich entschieden, wie Herausgeber Christian Rainer mitteilt, jedenfalls vorerst, nicht mit den teilnehmenden Medien und Proponenten in das ORF-Rettungsboot zu steigen. In einem Brief an Presse-Chefredakteur und Koordinator der ORF-Initiative Michael Fleischhacker erklärt Rainer warum: Lieber Michael, profil wird bei "Rettet den ORF!" - jedenfalls vorerst - nicht teilnehmen. Alle teilnehmenden Medien und ihre Chefredaktion sind absolut honorig.