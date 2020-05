Vorarlberger Nachrichten expandieren digitalen Vertrieb

"Wir wollen unseren Lesern denselben Komfort bieten, den sie seit 66 Jahren kennen und schätzen gelernt haben", kommentiert Christian Ortner, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, den Nutzen, den die Digitalisierung der arrivierten Zeitung bringt.



Auf Vorarlberger Nachrichten bekommen Leserinnen und Abonnenten ihre Zeitung so wie sie sie kennen zwar papierlos aber mit, beispielsweise, Bildern in hoher Auflösung und der Möglichkeit Inhalte zu teilen. Die Tageszeitung steht in dieser Form bereits parallel zum Andruck in der Druckerei und damit deutlicher früher als die Print-Zeitung den Lesern zur Verfügung.



Das sollte den Preis dieses Angebots durchaus rechtfertigen. Bestehende Abonnenten der Vorarlberger Nachrichten haben für dieses digitale Zusatz-Service monatlich weitere 2,99 Euro zu berappen. Das Digital-only-Abonnement, das auch die Samstag-Ausgabe der Tageszeitung inkludiert, wird mit 3,99 Euro pro Woche verrechnet.



Dieses Vertriebsangebot eignet sich dazu, die Gesamt-Verbreitung der Vorarlberger Nachrichten zu erhöhen und Vorarlberger rund um dem Erdball mit der Zeitung zu versorgen, auf jeden Fall die Gesamt-Auflage auch stabil zu halten und im Idealfall auszubauen. Der Anteil der Digital-Erlöse steigt ebenso. Und darüber hinaus kann VorarlbergerNachrichten.at als Projekt des sehr langfristigen Medienkultur-Wandels gesehen werden, an dessen Ende möglicherweise nur mehr die digitale Ausgabe der Tageszeitung steht und deren Druck irgendwann entfällt.



atmedia.at