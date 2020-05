Vorarlberger-Nachrichten-Etat an spitzar

Das Kreativkonzept dreht sich um eine Polarität. Kreibich: "Der Kampagne liegt eine einfache Geschichte zugrunde: der Gegensatz von Ruhe und Aktivität. Konkret bilden die Vorarlberger Nachrichten und die Menschen, die sie lesen, den Ruhepol in einer bewegten Welt".



Spitzar: "Wichtig daran ist, dass zuerst die Geschichte kommt. Dann kommt die Gestaltung." Er formuliert dabei auch ein Storytelling-Prinzip. "Man muss wissen, was man erzählen will, ehe man sich darüber Gedanken macht, wie man es erzählen will", erklärt Spitzar. Daraus leitet sich wiederum ein Fortsetzung-Ansatz ab, denn dieses narrative Prinzip ist die Basis, zu einer, wie es der Kreativdirektor Spitzar nennt, "Zielgruppen-Neutralität, um es in allen Medien anzuwenden".



In der darauf aufbauenden Umsetzung wird die Zeitung mittels Fotografie und Typografie als zukunftsorientiertes, modernes Regionalmedium dargestellt, dessen Welt über das Papier hinausgeht und in die elektronische Medienwelt hinein reicht.