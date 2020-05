Vorarlberger Medienhaus baut Russ Media auf

Im Zuge der Umsetzung werden die Unternehmen der Mediengruppe, die in Deutschland, Ungarn und Rumänien unter verschiedenen Namen agieren in Russ Media umfirmiert und mit einer kompakten, harmonisierten und eindeutig erkennbaren Identität auftreten. Davon betroffen sind beispielsweise Inform Media in Ungarn und Rumänien oder VM Digital in Deutschland.



Die Medienmarken der Gruppe bleiben aufgrund ihrer Markt-Verankerung unverändert.



Eugen A. Russ zog zu dieser Entwicklungsarbeit das Unternehmen Brand:Trust und dessen Eigentümer Klaus-Dieter Koch hinzu. Die Ausarbeitung der Dachmarken-Strategie begann vor zwei Jahren.