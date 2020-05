Vorarlberger Easy Rider

at,de // VM Digital beteiligt sich an Bikerszene.de. Das Portal wurde relauncht und ist seit heute in neuer Version online. Die sechste deutsche Beteiligung von VM Digital soll "bis spätestens 2010 Marktführer unter den Motorradportalen" sein. "Bikerszene" ist seit zehn Jahren vor allem als Printmagazin bekannt. Bikerszene.de ging vorerst in einer Beta-Version neu online. Das Portal passt, wie VM Digital-Geschäftsführer Helmar Hipp erklärt, "ausgezeichnet zu unserem bisherigen Portfolio und unserer strategischen Ausrichtung".