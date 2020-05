Vor-Sprung

at // Die Öffi-Zeitschrift VORmagazin macht den ersten Frühlingsboten und zeigt sich mit frischen Blättern. Der Titel wurde anlässlich des 25. Geburtstages relauncht. Was das Buero16 daraus gemacht hat, können U-, Straßenbahn- und Bus-Fahrgäste in Wien ab der soeben erschienen März-Ausgabe erleben. Alle anderen Interessierten mögen ihre Neugierde an dem, an den optischen Auftritt angepassten VORmagazin.at-Auftritt stillen. Der Relaunch beginnt beim neuen Logo, einem neuen Titelblatt, neuen Schriften, opulentere Bildsprache, grösserem Durchschuss, mehr Weißraum und einer auf vier Bereiche reduzierte Rubrizierung. Ausblicke, Einblicke, Augenblicke und Kolumnen vermitteln Wien-Events die kommen, die waren und society-bedingt berichtenswert sind, sowie Lifestyle-Tipps und Meinungen.