Vor Marken parken

Markenerlebniswelt Tiefgarage

Das "Starlight Poster" wird, wie in der Außenwerbung üblich, vier Wochen affichiert. Das Grundformat kostet inklusive Produktion und Montage 996,- Euro pro Monat. Slupetzky: "Aufgrund der Kontakte der zur Verfügung stehenden Stellen ergibt sich ein Tausender-Kontakt-Preis von 4,7 Euro." Der Werbeträger einerseits in der Fläche individuell erweiterbar und andererseits um Erlebnisdimensionen. Slupetzky: "Die platzierten Kampagne können durch Integration von Bluetooth interaktive gemacht werden. Sie sind weiters um Sound und um Aroma erweiterbar." Beispielsweise könnte eine Urlaubsdestination ein richtiges Sehnsuchtsbild affichieren wie etwa einen Strand. Dazu könnte sich Meeresrauschen, Möwengeschrei, der Duft von Pinienwäldern oder blühendem Oleander gesellen. Slupetzky: "Das Starlight Poster wird zur multimedialen Show und zum sinnlichen Kurzzeit-Erlebenis." Der Werbeträger ist in Garagen in ganz Österreich belegbar. Zu den ersten Kunden gehört mobilkom austria. Wie Michael Rauch, Bereichsleiter Marketing Communications, erklärt, belegt mobilkom austria Tiefgaragen-Plätze in unmittelbarer Nähe zu A1 Shops. Die Media Parking-Flächen werden von Dimoco, Aromea Air Design und gosh! audio um die interaktive, olfaktorisch und auditive Dimension erweitert.