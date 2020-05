Von Windstärke 6 auf Windstärke 8

de // Bruno Sälzer, dritter Escada-Chef in drei Jahren, muss das Mode-Unternehmen umbauen und die Luxusmarke wieder ins Gespräch bringen. Ein Aufgabe, die die unwägbare Zukunft noch spannender macht. Sälzer: "Die Krise trifft das oberste Luxussegment zum ersten Mal am härtesten. Zum ersten Mal trifft es alle Teile der Welt gleichermaßen. Und zum ersten Mal verzeichnet die Damenmode stärkere Rückgänge als die Herrenmode. Eine Erklärung dafür habe ich nicht." Ob der Ex-Premiere-CEO Michael Börnicke, der zu Sälzer im Escada-Management dazustösst, die nötigen Antworten mitbringt? Jedenfalls gerät Börnicke vom Regen in die Traufe. Auch Escada schreibt Verluste und weist eine dünne Kapitaldecke auf.