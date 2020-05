Von Wien bis Zentralasien

Damit nicht genug. Haupt übernimmt auch noch die Verantwortung für den Unternehmensbereich Waschmittel der baltischen Märkte, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn, Slowenien. Kroatien und Bosnien-Herzegowina gehen mittelfristig in seine Verantwortung über. Haupt war die letzten drei Jahre in der Henkel-Zentral in Düsseldorf als Corporate Vice Presdent Marketing für die Range WC- und Spezialreiniger, Schädlingsbekämpfungsmittel und Lufterfrischer tätig.