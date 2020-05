at // ORF-Sprecher Pius Strobl beantwortet Peter Kirchwegers Armin Wolf-Kritik mit Richtigstellungen. Denn, so Strobl, der Kommentar des Pressesprechers von Landeshauptmann Erwin Pröll ist "so von Unwahrheiten durchsetzt, dass man fast an schlichte Uninformiertheit statt vorsätzliche Desinformation glauben möchte". Wolf sei, verteidigt Strobl ihn, weder für die Finanzkrise, noch für die Reichweitenverluste des ORF und auch nicht für die Digitalisierungskosten verantwortlich, wie Kirchweger unterstellte.