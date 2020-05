de // Die Vertragsunterzeichnung zwischen Mecom Group und DuMont über den Verkauf der Berliner Titel wurde auf kommenden Dienstag verschoben. Danach könnte es zu einer "Zusammenführung" von "Berliner Zeitung" und "Frankfurter Rundschau" an einem zentralen Newsdesk in Berlin kommen. Weniger als 150 Millionen Euro will DuMont für die "Berliner Zeitung", "Berliner Kurier" und "Hamburger Morgenpost" bezahlen.