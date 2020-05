Vom TV-Produzenten zum Content-Entwickler

New Media-Experimente

Das führt dazu, dass beispielsweise das Marketing-Team in Zukunft mehr mit neuen Werbeträgern wie Social Media, digitalen Plakaten oder In-Store-Werbung experimentieren will. TV-Werbekampagnen werden weiterhin eine zentrale Rolle in der Kommunikation spielen. Darüber diskutierte das Coca-Cola-Management vergangene Woche im Zuge einer Zukunftskonferenz in Atlanta. Dort wurde auch die zu vertiefende Regionalisierung und der Ausbau der Beziehung zu Kernzielgruppe wie Jugendliche, Mütter und multikulturelle Konsumenten skizziert.