Vom Rost befreien

Länst überfällig

Hombach ergänzt: "Ich wünschte mir, dass die Verbände die Diskussion darüber, wie Qualitätsjournalismus auch im Online-Bereich refinanziert und damit erhalten werden kann, aufgreifen. Diese medienpolitische Diskussion ist in Deutschland längst überfällig." Auch Hubert Burda hatte sich in den vergangenen Wochen sich implizit für Paid Content stark gemacht. Die Debatte polarisiert stark und wird in den USA von Verlagen halbherzig geführt. Paid Content wird von einer Reihe von Online-Experten wie Jeff Jarvis als "Selbstmord" gebrandmarkt.