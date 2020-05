Vom Küniglberg in die Welt

at // ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz geht auf Reise. Nicht zu Erholungszwecken nach dem monatelangen Kritik-Sperrfeuer. Wie der Tageszeitung "Die Presse" zu Ohren kam, wird Wrabetz nach Dänemark reisen, um dort einerseits an einer Konferenz der European Broadcasting Union teilzunehmen und andererseits, um beim öffentlich-rechtlichen dänischen Rundfunk Danmarks Radio mehr über trimediale Arbeitsweisen in Erfahrung zu bringen. Wrabetz sucht nach einem Zukunftsmodell für medienübergreifendes Arbeiten für den ORF.