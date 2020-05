Vom Kauf- ins Hybridmodell wechseln

at // "Man sollte nicht von der Migration von Anzeigenerlösen sprechen", erklärt Styria-Vorstandsvorsitzender Horst Pirker im MedienManager-Interview. "Print hat ja - so wie Supermario - mehrere Leben. Und wenn das Kaufmodell nicht mehr funktioniert, kann ich ja ins Hybridmodell wechseln. Dort könnte ich mir sogar meine Zielgruppen beliebig zusammenstellen. Das heißt Haushalte mit mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen bekommen die Zeitung gratis. Wer sich sonst dafür interessiert, muss bezahlen. Als letzer Schritt bleibt das Gratismedium", skizziert Pirker Medien-Geschäftsmodelle von morgen. So einfach ist das.