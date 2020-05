at // Florian Danner wird Ko-Moderator der neuen "AustriaNews" auf Puls 4. Ab 15. Juni wechselt sich Danner mit Amira Awad im News-Format des Senders ab. "AustriaNews" ist seit 2. Juni mit einem neuen Sendeplatz - von Montag bis Freitag um 19.25 Uhr und auf 15 Minuten verlängert - on air. Danner hatte bereits in "Café Puls", dem Frühstücksprogramm des Senders, "AustriaNews" präsentiert. atmedia.at