Volvo wechselt zu Havas Worldwide Wien

Fuel arbeitet seit Mai 2013 mit Volvo Cars Austria. In diesen Tagen laufen die ersten Ergebnisse dieser Kommunikationszusammenarbeit an. Die Kampagne dreht sich um das Modell XC60 und der Generierung von Leads durch das crossmediale Anbieten von Testfahrten.



Die TV- und Print-Werbemittel führen die Interessenten auf Volvo-Testfahrt.at. Dort kann das Fahrzeug entweder zu einer Probefahrt bei einem Volvo-Partner oder zu einer Ausfahrt von einer beliebigen Adresse in Österreich angefordert werden.



Dieses Kontaktprinzip ist auch in den vier 16-Sekunden-Spots inszeniert. Bemerkenswert an den Spots ist, dass sie in Österreich gedreht wurden, was aufgrund des Kostenaufwandes eher zur Ausnahme als zur Regel gehört.