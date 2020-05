at // Schelte aus dem Ländle. Christian Ortner, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, erklärt den Lesern der Tageszeitung, dass "Alexander Wrabetz & Co den ORF mit Vollgas gegen die Wand fahren" während die Politik dabei nicht nur zuschaut sondern auch noch aktiv daran mitwirkt. Ortner: "Der angebliche Finanzexperte Wrabetz sitzt nach dem 100-Millionen-Flop immer noch im Sattel, während im ORF-Stiftungsrat die roten und schwarzen Freundeskreise schon heftig verhandelnt, wie man auch in Zukunft den Staatsfunk auf Kosten der Gebührenzahler fest im Griff haben wird." Vorarlberger Nachrichten, 22. November, Seite A3