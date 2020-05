at, int // Die Österreich Werbung fokussiert seine Marketing-Kräfte auf 40 statt wie bisher 60 internationale Märkte. Malta, Zypern, Neuseeland, Weißrussland und Kasachstan werden nicht mehr bearbeitet. Das Büro in Kanada wir geschlossen. In Rumänien eröffnet die Österreich Werbung ein Büro. Die Aktivitäten in London und in Madrid mit Blickrichtung südamerikanischen Markt werden verstärkt.