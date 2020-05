Volkswagen macht Ernst

Im Mittelpunkt des Spots steht die Marke. Wovon die gesamte Fahrzeug-Palette profitiert. Und nicht wie in der Vergangenheit - 2012 und 2013 der Beetle - ein Fahrzeug-Modell. Dieser Spot ist der fünfte Game-Day-Spot der Auto-Marke zur Super Bowl.



In sozialen Netzwerk soll der Spot diskutiert werden. Die YouTube-Kommentare drehen sich derzeit darum, ob es bei Volkswagen keine Ingenieurinnen gibt, die Flügel und wie es im Alltag um 100.000-Kilometer-Laufleistung bestellt ist.



Dazu ging in der Vorwoche dieser Teaser-Spot online: