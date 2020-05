Volksbanken-Auftrag an e-dialog

e-dialog ist mit dieser Etat-Vergabe für die Konzeption und die Optimierung von Search- und Branding-Kampagnen für die gesamte Produktpalette in Suchmaschinen verantwortlich.



Bettina Fattinger, Leiterin Webmanagement der Volksbanken-Gruppe, ist überzeugt, dass "die Auffindbarkeit von Volksbank-Produkte mittels Google AdWords am schnellsten optimiert werden kann". e-dialog ist bestrebt in den bevorstehenden Kampagnen den Traffic qualifizierter Besucher auf Volksbank.at zu erhöhen, dadurch die Conversion-Rate und in weiterer Folge die Kosteneinsatz-Relation zu verbessern.



atmedia.at