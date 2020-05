Volksbank startet mit Springer in den Winterhimmel

In der Kampagne wird das Skiflug-Weltcup-Wochenende 2014 am Kulm in der Steiermark und den über die Volksbank abgewickelten Kartenverkauf promotet.



Die Kampagne läuft mit 22. November 2013 an. Die Streuung erfolgt mittels TV, Online-Werbung in Form von Display-Formaten und PreRolls sowie am Point-of-Sale.