Volks-TV für Österreich vorstellbar

Thoma: "Zuerste einmal muss sich Volks-TV in Deutschland etablieren. Das ist noch nicht so ganz durch. Derzeit laufen die letzten Finanzierungsverhandlungen. Es schaut aber gut aus. Danach kann ich sagen, was Volks-TV in Österreich betrifft."



Der Medienberater ist zuversichtlich: "Ich kann mir für die österreichischen Regionalsender eine eigenständige Lösunge vorstellen. Ganz nach dem amerikanischen Prinzip: Es gibt regionale, privat TV-Networks, die sich gegenseitig unterstützen und auch ermöglichen, dass sich neue Sender bilden."

Mobile TV-Formate

Thomas Online Day Austria-Besuch galt diesmal einem Mobile-Thema und der Präsentation des MMA Communication Report 2011. Dazu gab er seine Einschätzung des Potenzials von Fernsehen via mobiler Endgeräte, damit ist nicht DVB-H gemeint, ab.



"Wenn der Content und die Qualität der Übertragung passt, werden diese mobilen TV-Formate auch sehr rasch hohe Reichweite generieren. Somit gibt es auch für diese Services ein großes Vermarktungspotenzial. Aufgrund der Technologie wird die Werbeindustrie unterschiedliche Produkte wie Pre-, Mid- und PostRolls, Overlays, etc. anbieten können."



