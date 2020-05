VOL.at macht Vorarlberg mobil

atIn Schwarzach läuft die jüngste Vertriebsoffensive im Geschäftsfeld Digital an. Mit dem Claim Vorarlberg wird jetzt mobil betreibt VOL.at die Migration von Informations- und Präsentationsmedien Vorarlberger Unternehmen in die mobile Welt. Das Digital-Unternehmen aus dem Vorarlberger Medienhaus hält den Zeitpunkt für gekommen - und argumentiert mit "drei Millionen Österreichern die bereits mit iPhone und Co. surfen" - die Bedürfnisse nach mobilen Online-Services zu stillen.