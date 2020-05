VOL.at erprobt lokales Storytelling

Armut, von der VOL.at-Redaktion als "Tabuthema" apostrophiert, wurde im Rahmen dieses Projektes nach Reportage-Prinzipien aufgegriffen und von einem vierköpfigen Kernteam, bestehend aus Redakteuren, Video-Reportern und Entwicklern, erarbeitet. Das heißt, dass diese Menschen sowohl dorthin gingen wo Armut im Ländle unsichtbar oder unbeachtet existiert. Und sie gingen dorthin, wo über Armut gesprochen wird. Wie im Falle der Landesregierung.



Um Armut mittels 360-Grad-Bildern, O-Tönen, Videos, Foto-Serien, interaktiven Infografiken und Texten, wie Russmedia Digital-Geschäftsführer Gerold Riedmann aufzählt, für jene aufzubereiten, unter deren Wahrnehmungsgrenze - bewußt oder unbewußt - sie sich abspielt.



Riedmann resümiert, dass dieses Projekt unterstreicht, "wie spannend Digital-Journalismus geworden ist" und dass, "die neu digitale Erzählform große Videos, Fotos, Typographie und Text wie selbstverständlich zusammenfügt". Marc Springer, der VOL.at-Chefredakteur, schlußfolgert aus den in dem Storytelling-Projekt gemachten Erfahrungen, dass "wir in Zukunft die Verwendung von Infografiken, Daten-Journalismus- und Live-Elementen für Themen in Vorarlberg verstärken möchten".



Springer und Riedmann ließen sich dazu von großen Vorbildern wie der New York Times, Guardian oder Die Zeit inspirieren.



Unter der Wahrnehmungsgrenze ist, wie Springer und Riedmann dazu erklären, "ein erstes Ergebnis der engeren Zusammenarbeit zwischen Technik und Redaktion". Voraussetzung dafür ist auch die seit vier Wochen laufende Zusammenarbeit von Redaktion, Entwicklung, Projektmanagement und dem Team des VOL.at-Labs, einer Innovations-Einheit des Medien-Unternehmens, im gemeinsamen VOL.at-Newsroom.