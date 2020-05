Voice of Germany produziert Hits

atDie bei SAT.1 und ProSieben laufende Musik-Show The Voice of Germany bewegt sich in Deutschland und in Österreich auf hohem Quoten-Niveau. Seit ihrem Start lockte das Format hierzulande bis zu 254.000 Zuschauer ab zwölf Jahren vor die Bildschirme und erreichte im Seher-Segment der 12- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 18 Prozent. Eine Entwicklung die sich auch online niederschlägt.