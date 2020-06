VÖZ wirft Ostermayer Arbeitsplatzgefährdung vor

Der VÖZ verweist in seiner Stellungnahme auf die zahlreichen "konstruktiven Reformvorschläge" von VÖZ, Presseförderungskommission, Presserat, dem jüngst verstorbenen Kommunikationswissenschafter Hannes Haas sowie anderen Organisationen. Der vom Bundeskanzleramt Anfang vergangener Woche vorgelegte Entwurf trage all dem in keiner Weise Rechnung, kritisieren die Zeitungsverleger. Und er sei auch kein mutiges Bekenntnis zu einer treffsicheren und wirkungsvollen Presseförderung. "Anstelle einer Systemreform bezweckt dieser Entwurf ausschließlich die völlig willkürliche Errichtung einer Hürde, welche zwei bestehende Zeitungen von der Presseförderung ausschließen soll: Die Neue Vorarlberger Tageszeitung und die Salzburger Volkszeitung", so Grünberger.

Bemerkenswert sei auch der Zeitpunkt, zu dem der Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt wurde. Grünberger: "Am 25. Februar 2014 wurde über die Kärntner Tageszeitung das Insolvenzverfahren eröffnet, die Schließung des Unternehmens wurde per 28. Februar 2014 insolvenzgerichtlich genehmigt. Damit verschwindet eine lange im Eigentum der SPÖ Kärnten stehende Regionalzeitung vom österreichischen Zeitungsmarkt, weil sie wirtschaftlich nicht überlebensfähig war, obwohl sie von 1997 bis 2012 über 23 Millionen Euro an Presseförderung erhalten hat. Einen Monat später wird anstelle der lange angekündigten großen Presseförderungsreform ein Entwurf in Begutachtung geschickt, durch den mit einem völlig willkürlichen Federstrich zwei regionalen Tageszeitungen die Förderung entzogen werden soll, welche in ihrer Historie und Tradition eher als bürgerlich denn als sozialdemokratisch geprägt zu beurteilen sind."

Für den VÖZ-Geschäftsführer sieht diese Maßnahme deshalb stark danach aus, "dass nach dem (letztlich selbst verschuldeten) Exodus der letzten relevanten regionalen Tageszeitung mit sozialdemokratischer Prägung versucht wird, gezielt (besser wirtschaftende) regionale Tageszeitungen in privatwirtschaftlicher Hand im Wettbewerb zu schwächen". Es bestehe der "Anschein parteipolitischer Wettbewerbsmanipulationsabsicht", so Grünberger.