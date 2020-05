VÖZ-Vizepräsidentschaft für Harald Knabl

at // Harald Knabl, Geschäftsführer des Niederösterreichischen Pressehauses und Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten ist ab 1. Jänner 2009 neuer Vizepräsident des Verband Österreichischer Zeitungen. Er folgt in dieser Funktion Rudolf Chmelir nach und übernimmt auch den Vorsitz im VÖZ-Board Lesermarkt. Knabl bleibt Vorsitzender der Gruppe Wochenzeitungen und Magazine. Chmelir scheidet aufgrund der Umwandlung der "Oberösterreichischen Rundschau" in eine Gratiszeitung aus den VÖZ-Gremien aus.