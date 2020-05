VÖZ sucht die Best Yetis

atKreative also textlich und grafisch ausgebildete oder versierte junge Menschen, die jünger als 28 Jahre sind, fordert der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zur Teilnahme am Wettbewerb best young european team - best YET heraus. Der österreichweite Wettbewerb beginnt: jetzt! Und läuft bis 10. Jänner 2012.