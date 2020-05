VÖZ stellt Lucy Marx an den Eingang

atGäste der Adgar-Gala Anfang März 2013 erhielten ein digitales, mit einem Matrix-Code ausgestattet Ticket per SMS oder E-Mail. Am Entree zur Gala wurde dieser Code per Scanner ausgelesen, die Teilnahme validiert und die Gäste persönlich begrüsst. Für die Abwicklung dieses Ticketing-Services war Lucy Marx verantwortlich. Und die Agentur stattet auch Veranstaltungen der Wirtschaftskammer Wien mit diesem Service aus.