VÖZ kündigt Journalisten-Kollektivvertrag

Die Journalistengewerkschaft zeigt sich "empört und entrüstet" angesichts der Kündigung des Kollektivvertrags. Franz C. Bauer, Vorsitzender der Journalisten in der GPA-djp, bezichtigte den Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) am Donnerstag gegenüber der APA wörtlich der "erpresserischen Absicht". Man werde in der Präsidiumssitzung kommende Woche das weitere Vorgehen beraten.



Bauer empört die laut VÖZ "provisorische" Kündigung des KV vor allem, weil man einen neuen Verhandlungstermin für Ende Oktober vereinbart habe und somit die Weichen für eine weitere Arbeit am neuen Kollektivvertrag gestellt gewesen seien. Den Verlegern gehe es darum, "einen wesentlich schlechteren Kollektivvertrag zu erzwingen und damit auch die Kollegen im bestehenden unter Druck zu setzen", so seine Interpretation des Geschehens. "So, wie der VÖZ handelt, ist das erpresserisch." Bauer hält dies als "ersten Schritt des neuen Verhandlungsführers auch nicht für ein besonders gutes Anzeichen, sagte er. Standard-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann war in der jüngsten Vorstandssitzung des VÖZ zum neuen Verhandlungsführer bestellt worden.



Kommenden Mittwoch will die Journalistengewerkschaft in einer Präsidiumssitzung über das weitere Vorgehen beraten - also auch darüber, was aus dem Verhandlungstermin im Oktober werden soll bzw. "ob es unter diesen Voraussetzungen möglich ist, zu verhandeln". Selbstverständlich stehe man grundsätzlich dazu, einen " Kollektivvertrag zu verhandeln, der für die ganze Branche gilt", betonte Bauer dazu.



In der Frage, was die KV-Kündigung für Journalisten bedeutet, werde man eine Betriebsrätekonferenz einberufen, erklärte er weiters. Schon jetzt allerdings hält die Gewerkschaft fest: "Wenn der KV gekündigt ist, gelten selbstverständlich weiterhin die ortsüblichen Gehälter - und ortsüblich ist der Kollektivvertrag." Keinesfalls dürfe geschehen, dass nun Druck auf Dienstnehmer ausgeübt werde.