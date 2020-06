VÖZ für Ausbau von Medienbildung: "Medienkonsum muss erlernt werden"

Bevor sich in einer Podiumsdiskussion aber dennoch unterschiedliche Standpunkte zwischen Politikern und Journalisten offenbarten, gab der deutsche Medienwissenschafter Wolfgang Donsbach einen Einblick in die "Marginalisierung des professionellen Journalismus": Einerseits hätten Medien mehrfach "am eigenen Ast gesägt", etwa durch Vorantreiben der Boulevardisierung sowie Konvergenz mit Billigprodukten und Gratismentalität im digitalen Zeitalter. Andererseits sei ein Rückgang hinsichtlich der "Selbstverpflichtung sich zu informieren" erkennbar.

"Es findet ein Rückzug ins Private statt", so Donsbach. Die Werteveränderung führe zu einer verminderten Motivation, sich auf dem Laufenden zu halten. "Die Inhalte wären ja da. Sind werden geliefert, gesendet, gedruckt. Das Problem ist nur: Sie werden nicht genutzt." Letztlich entstehe ein "Teufelskreis der politischen Entfremdung": Wer nicht informiert sei, wende sich ab - von Politik wie medialen Inhalten. Politische Bildung sei zwar zentral, reiche alleine aber nicht. "Medien müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, den Unterschied auszumachen."

Eine andere Sicht brachte Satiriker Robert Stachl von maschek ein: "Dieses ritualisierte Spiel, dieses Hochamt, mit dem sich die Politik umgibt - das interessiert die Jugendlichen nicht." Er habe das Gefühl, dass man gar nicht genau wisse, worüber man rede. "Die sind anders drauf", verwies er auf jene Zielgruppe, die die Medienschaffenden zurückgewinnen wollen. "Und das Problem ist viel ärger, als wir uns alle denken."