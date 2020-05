VivaKi gewinnt Raiffeisen Bank International-Etat

Der Auftraggeber bekommt von VivaKi Media-Strategie, Media-Planung und Media-Einkauf. In Russland, der Slowakei und der Tschechischen Republik bedeutet diese Entscheidung für ZenithOptimedia und in Polen für Starcom Mediavest eine Vertiefung bestehender Geschäftsbeziehungen.



In den übrigen Märkten gilt der Etat-Gewinn als signifikantes Neugeschäft für das VivaKi-Netzwerk. Nach dieser Etat-Entscheidung für die genannten achte Märkte ist eine Ausdehnung der Media-Betreuung auf alle Raiffeisen Bank International im Gespräch.