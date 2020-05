Viva TV besinnt sich eigener Wurzeln

Das Lifestyle- und Zielgruppen-Entertainment-Programm Viva besinnt sich seiner Herkunft und sucht seine Zukunft in der eigenen Vergangenheit. Seit Anfang Oktober auf einen Ausstrahlungszeitraum von 6 bis 17 Uhr beschränkt, kehrt Viva zu seinen Wurzeln zurück und will, wie Eigentümer Viacom International Media Networks dazu mitteilt, "wieder verstärkt auf Musik" setzen. Künftig soll der Musikanteil "über 80 Prozent" ausmachen. Damit ist das Ziel und der Anspruch verbunden, Viva wieder als "führende Musikmarke im Free TV" zu beleben.

Das Programm soll in weiterer Folge "noch näher an seine Zielgruppe" ran, Zuschauer so intensiv als möglich in das Programm einbinden, um als Social Music TV identifiziert zu werden und das digitale Angebot von Viva so zu entwickeln und zuverflechten, dass die Inhalte und die Marke über alle zielgruppen-relevanten Kommunikationskanäle zur Verfügung steht und genutzt werden kann. Als Motto dieser Repositionierung steht: Viva re-liebt dich!

Viva teilt sich mit Comedy Central einen Programmplatz. Comedy Central setzt um 17 Uhr und bis 6 Uhr früh fort. Die Viacom-Strategie dreht sich hier um "mehr Unterhaltung auf einem Programmplatz". Und werden unter anderem damit erklärt, dass bereits einige Comedy-Central-Serie bei Viva laufen oder liefen.