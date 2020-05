Viva steigert Zielgruppen-Marktanteil

Nach einem 0,8-Prozent-Marktanteil im Jänner und Februar, stieg dieser Wert im März auf 1,1 Prozent. Schon die Marktanteilsentwicklungen der Kalenderwochen 10 bis 13 zeigten steigende Tendenz. In der Kalenderwoche 10 kam Viva auf 1,3, in der Kalenderwoche 12 auf 1,2 und in der Woche 13 auf 1,9 Prozent Marktanteil in der Kernzielgruppe. Seit Jahresbeginn erreicht das Programm 1,0 Prozent Marktanteil.



atmedia.at