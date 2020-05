Viva baut Österreich-Inhalte aus

atgotv wirds nicht freuen. Die heimischen Musikschaffenden schon. Viva baut zur Reichweiten-Stimulation den Anteil österreichischen Musikschaffens im Programm aus. Der Sender beziffert diesen ab 1. Mai 2012 gültigen Content-Anteil mit 15 Prozent des 60-Prozent-Musikanteils am Gesamtprogramm. Ein Teil davon sind die Viva Austria Top 20, die am 7. Mai 2012 erstmals on Air gehen werden.