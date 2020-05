Viva Austria Top 20-Neustart gelungen

Der TV-Sender generierte an diesem Sendetag in der Zeit von 09:00 bis 01:00 Uhr, wie Josef Almer, bei Goldbach Media Austria für die Viva-Vermarktung zuständig, erklärt, in der Sehergruppe der 12- bis 29-Jährigen einen Marktanteil von 2,7 Prozent.



Den höchsten Marktanteil im gestrigen Viva-Programm-Angebot erreichte die Episode aus der Manga-Serie Naruto mit 9,8 Prozent und die Musical-Serie Glee mit 7,3 Prozent. Unter den zusehenden Frauen betrug der Glee-Marktanteil 12,5 Prozent.



Almer wertet diese Entwicklung als Bestätigung dafür, "dass wir mit Viva Austria auf dem richtigen Weg sind und immer mehr den Geschmack österreichischer Zuschauer treffen".



