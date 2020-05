Viva Austria Top 20 bekommt Schwarzjirg

Viva reagiert hiermit auf die Zuschauer- und Werbemarkt-Resonanz zu den ersten Ausgaben der Chart-Show. Schwarzjirg und der originäre österreichische Track sollen die Wiedererkennbarkeit des Formats und die Identifikation innerhalb des TV-Programms für die Zuschauer steigern. Das soll sich wiederum auf die Österreich-Reichweite des Formats sowie auf dessen Marktbezug, was wiederum der Klarheit als Platzierungsumfeld beeinflusst, einzahlen und die Monetarisierung in der Vermarktung stimulieren.



Schwarzjirgs Moderationen finden künftig dort statt wo sich Jugendliche also die Viva-Zielgruppe befindet. Aus diesen Field-Moderationen generiert das Format also Wahrnehmung, Zielgruppen-Kontakte, virale Effekte und dient als Off-Air-On-Air-Promotion. Schwarzjirg weitet ihre Moderatorinnen-Tätigkeit für Viva aus. Sie ist derzeit das Gesicht des Trend-Reports Viva Pur.



Viva Austria Top 20 in der neuen Form geht erstmals am 18. Juli 2012 auf Sendung. Ein Wiedersehen mit der jeweils neuen Chart-Show-Ausgabe gibt es in der anschließenden Sendewoche freitags, montags und mittwochs um jeweils 11:30 Uhr, wodurch wiederum die Gesamtreichweite des Formats optimiert wird.



atmedia.at