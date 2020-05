Visits, Volksmusik und Helden

Musi in der ORF-TVthek

Gegenüber 2009 sind das plus zehn Prozent Visits und plus 13 Prozent Unique Clients. Der Visit-stärkste Monat war der Juni mit 40.322.588 Besuchen. Der Dezember war mit 4.979.059 Unique Clients der beste Monate für ORF.at.



Wie Prantner dazu erklärt, wurden die, bedingt durch das neue ORF-Gesetz, notwendigen Beschränkungen wie die Schließung der ORF Futurezone nicht nur kompensiert. Die ORF.at-Nutzung wurde sogar ausgebaut. Mit der Integration von religion.orf.at in die ÖWA-Zählung, die im Laufe dieses Jahres erfolgen soll, kann der Visit-Schnitt weiter verbessert werden.



Die ORF TVthek generierte im ersten Nutzungsjahr im Schnitt 5,2 Millionen Video-Abrufe pro Monat. Vergangenen Dezember wurden mit den verfügbaren Bewegtbild-Inhalten 6,3 Millionen Abrufe generiert, was im Schnitt 202.000 Abrufe pro Tag ergibt. Der nachgefragteste TVthek-Inhalt war die Sendung "Wenn die Musi spielt - Open Air". Sie generierte "knapp 200.000 Video-on-Demand-Abrufe". Auch "Helden von morgen" performt in der nicht-lineare TV-Bibliothek über dem Schnitt. Der 13. Oktober war wiederum der stärkste Einzeltag im TVthek-Jahr mit 441.000 Abrufen.