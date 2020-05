Virtuelle Sandkiste

at // Platago.com ist online und ab sofort gilt: Play Together Online. Auf der Plattform können Casual Games sozial, also mit Freunden und Herausforderern, gespielt werden und selbständig Spielebenen kreiert werden. Schnittstellen zu Twitter, Facebook und MySpace stimulieren die Nutzungsexpansion. Platogo.com hat neben der Nutzer- auch eine Entwicklerebene. Game-Developer können ihre Kreationen auf Platogo.com veröffentlichen. Mit dem offiziellen Start geht die seit Mai laufenden Private-Beta-Phase zu Ende. Platogo.com überzeugte mit Präsentationen in Berlin und im Rahmen einer TechCrunch-Veranstaltung. atmedia.at