Viraler Spott für iPhone 5C

atIn Satire, Ironie und Spott manifestiert sich mitunter die dunkle Seite einer Marken-Zuneigung. Und eine Marke, deren Erlebniskosmos auch schwarzen Humor zulässt, zeigt damit ihre wahre Grösse. In der PKP BBDO - eine Agentur ist ja ein idealtypisches Apple-Refugium - entstand ein Viral-Spot(t) zum jüngsten Apple-Kracher, dem iPhone 5c, das sich in schriller Farbigkeit an die Konsumenten ranschmeißt. Im Spot avanciert das iPhone zum iCroc und Verehrung zu Ironie. Und jenen, die ihre Köpfe wegen der neuen iPhone-Farben sei verraten, dass Neon-Farben langsamer aber sicher zu Trend-Farben avancieren und einen gewissen Zeitgeist widerspiegeln.