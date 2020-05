Villacher Bier für Österreich startklar

atMit dem neuen Claim Ein Bier wie wir geht Villacher Bier in das Jahr 2012. In ein Aufbruchsjahr. Die Maya-Prophezeiungen haben in der Zukunft der Marke keinen Platz. Das Wir im Claim bündelt Kärntner Lebensprinzipien wie Entspannheit und Lebensfreude. gantnerundenzi legten Hand an das Erscheinungsbild und die Werbelinie um aus der regionale eine österreichische Marke zu machen.