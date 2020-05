at // Die Klagen die Walter Seledec, zentraler Chefredakteur des ORF, gegen die "OÖ Nachrichten" und gegen das Portal der Tageszeitung Nachrichten.at angestrengt hatte, wurden abgewiesen. Seledec hatte beide Medien wegen Berichten über dessen Interesse an der Budapester Immobilie, in der das ORF-Korrespondetenbüro untergebracht sei, geklagt.