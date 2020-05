Viktorias Geheimnisse

at // Viktoria Kickinger, Generalsekretärin der Österreichischen Post AG wird nach einvernehmlicher Vertragsauflösung mit 1. April das Unternehmen verlassen. Sie war seit April 2004 in dieser Funktion tätig und verantwortete die Bereiche Strategie und Konzernentwicklung, Regulatory Management, Public Affairs und die Konzernkommunikation. Sie verlässt zum gleichen Zeitpunkt wie Generaldirektor Anton Wais die Österreichische Post AG. Kickinger war davor für die ÖIAG, die ÖBB und den ORF tätig. Über die Gründe ihres Abgangs gibt es nur Vermutungen. Und ob sie ihre Karriere in einem staatsnahen Betrieb fortsetzen wird, wird die Zeit zeigen. Ebenso wie noch nicht geklärt ist, ob Kickingers Aufgabenbereich nachbesetzt oder verteilt wird.