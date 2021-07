Viewster expandiert in die USA

Viewster peilt die Stärkung seiner Marktposition in den Entertainment-Genres Anime, SciFi, Horror und Games an. Das von Zürich aus tätige Unternehmen wählte daher Los Angeles als Brückenkopf für das weitere internationale Wachstum und für die Expansion im nordamerikanischen Markt zu machen. Der Anime-Streamingdienst bestellte Rob Pereyda zum von Los Angeles aus tätigen Chief Strategy Officer sowie zum CEO der US-Tochter Viewster Inc. Er arbeitet seit 2014 als Berater von Viewster und ist für dessen europäische Entwicklung mitverantwortlich. Pereyda verantwortet die internationale Wachstums- und Ertragsstrategie des Videodienstes und wird bis Jahresende 2015 ein neues Premium-Produkt im Entertainment-Markt platzieren.