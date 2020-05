atAustria 9 regionalisiert sein Programm-Angebot. Gemeinsam mit der oberösterreichischen Moser Medien Gruppe Austria realisiert der Sender Oberösterreichs 4-Viertel. Die erste Ausgabe des monatlich ausgestrahlten Magazins geht am 18. Juli um 17.35 Uhr on air. Die Inhalte drehen sich um das Leben in Hausruck-, Inn-, Mühl- und Traunviertel.