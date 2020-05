Vier Awards of Excellence

at // Die Presse wird mit vier "Awards of Excellence" im Rahmen des European Newspaper Awards ausgezeichnet. Die Tageszeitung erhält dieses Belobigungen in den Kategorien "Titelseite überregionaler Zeitungen", "Visualisierungen", "Illustration" und für das Euro 08-Special "Arena08", einer Kooperation mit "Kleine Zeitung", "Salzburger Nachrichten", "Tiroler Tageszeitung", "Oberösterreichische Nachrichten" und "Vorarlberger Nachrichten". Die Auszeichnungen erhält die Tageszeitung im kommenden Jahr im Rahmen des European Newspaper Congress. Die Presse, Seite 32