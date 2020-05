Vier auf einen Streich

de // Gruner + Jahr strukturiert gerade die Universal-Redaktion der Financial Times Deutschland und der drei Magazine Capital, Impulse und Börse Online. Das sieht so aus: die 110 Redakteure der drei Magazine wurde alle gekündigt und können sich für 60 dafür vorgesehen Stellen bewerben. Die Financial Times-Deutschland-Redaktion bleibt unbeeinträchtigt, da sie der Nukleus der Gruner + Jahr-Wirtschaftsmedien ist. Insgesamt wird die Wirtschaftsredaktion 250 Ganztageskräfte ausmachen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 29